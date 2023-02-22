Пограничники в районе Бахмута отразили два российских штурма

22 февраля, 18:30
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Бахмут Донецкой области, 19 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Бахмут Донецкой области, 19 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские пограничники в среду, 22 февраля, на Бахмутском направлении отразили два вражеских штурма. Ликвидированы не менее 25 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Отмечается, что операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов.

«Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты — не менее 5 ликвидированы. Пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонительными позициями и уничтожили 20 захватчиков», — говорится в сообщении.

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Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута. По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

https://www.youtube.com/embed/t7bqJVkSbVQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Пограничник Бахмут

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