Пограничники ликвидировали 25 российских оккупантов под Бахмутом — видео
Момент атаки на российских окупантов под Бахмутом (Фото:Скриншот / Госпогранслужба / Telegram)
Украинские пограничники атаковали российских оккупантов возле Бахмута Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в субботу, 4 марта.
Отмечается, что российских штурмовиков выследили с помощью дронов. Украинские защитники ударили артиллерией и уничтожили 25 окупантов.
По данным Генштаба ВСУ, в течение 3 марта украинские военные ликвидировали 820 российских оккупантов. Таким образом потери РФ в личном составе с начала полномасштабной войны достигли 152 190 лиц.
Ранее украинские военные показали, как уничтожили российских диверсантов на Бахмутском направлении. Тогда удалось ликвидировать семерых захватчиков и ранить еще троих.