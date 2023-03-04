Пограничники ликвидировали 25 российских оккупантов под Бахмутом — видео 4 марта, 12:39 Момент атаки на российских окупантов под Бахмутом (Фото:Скриншот / Госпогранслужба / Telegram)

Украинские пограничники атаковали российских оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба в Telegram в субботу, 4 марта.



Отмечается, что российских штурмовиков выследили с помощью дронов. Украинские защитники ударили артиллерией и уничтожили 25 окупантов.

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По данным Генштаба ВСУ, в течение 3 марта украинские военные ликвидировали 820 российских оккупантов. Таким образом потери РФ в личном составе с начала полномасштабной войны достигли 152 190 лиц.

Ранее украинские военные показали, как уничтожили российских диверсантов на Бахмутском направлении. Тогда удалось ликвидировать семерых захватчиков и ранить еще троих.

