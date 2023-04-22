Они держат Бахмут. Украинский военный возвращается с боевого задания — фото недели

22 апреля, 11:05
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Украинский военнослужащий в Бахмуте (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военнослужащий в Бахмуте (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Вопреки заявлениям кремлевских пропагандистов о вытеснении ВСУ из Бахмута или окружении города, украинские силы ведут как оборонительные действия, так и активные штурмовые, заявила 21 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр.

Агентство Reuters представило фото из района ожесточенных боев, которое сделал спецкор Кай Пфаффенбах.

Герой снимка — уставший, только что вернувшийся с боевого выхода украинский боец.

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Инфографика: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Сражение за Бахмут продолжается с июля 2022 года. 19 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян, нанося им значительные потери.

Как следует из утечек секретных материалов Пентагона, в январе США рекомендовали военному руководству Украины отойти от города, чтобы сократить потери. Однако Ставка верховного главнокомандующего приняла решение усилить оборону. По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилилось бы, а глава Кремля смог бы «продать эту победу».

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Фото недели Бахмут Война России против Украины

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