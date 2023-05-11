Данилов заявил о частичном успехе ВСУ в районе Бахмута 11 мая, 10:42 Украинские военные держат позиции в районе Бахмута и уничтожают оккупантов (Фото:Sofiia Gatilova/File Photo/Reuters)

Силы обороны Украине имеют частичный успех в районе Бахмута и отодвигают российских оккупантов.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

«Вчерашнее заявление нашего генерала Сырского абсолютно соответствует действительности. Мы их понемногу отодвигаем, но имейте в виду, что 41 кв. км — это площадь Бахмута, там есть чем работать, есть где работать. Наши военные отрабатывают все эти вопросы. Имеем успех частичный, военные делают заявления», — отметил он.

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Данилов подчеркнул, что Украина не собирается сдавать Бахмут.

«Будем держать его столько, сколько военные сочтут необходимым для тактических и стратегических целей, которые имеет наше военное и военно-политическое руководство. Мы работаем по своему плану и ни под кого подстраиваться не собираемся», — резюмировал секретарь СНБО.

10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий сообщал, что оккупанты в Бахмуте больше не продвигаются, а украинские контратаки участились.

9 мая командир тактической группы Азов Андрей Билецкий сообщил, что украинские военные фактически полностью уничтожили 6-ю и 8-ю роты российской 72-й бригады во время наступательных действий под Бахмутом.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупах» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ это подтвердила.



