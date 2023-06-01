«Не удается им выполнить обещания». У боевиков ЧВК Вагнера не получается выйти из-под Бахмута — Маляр 1 июня, 22:34 Бахмут (Фото:Украинский свидетель)

Боевики ЧВК Вагнера не могут выйти из-под Бахмута, вопреки обещаниям их главаря Евгения Пригожина покинуть украинский город до 1 июня.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Не удается им выполнить свои обещания и планы. По состоянию на сегодняшний день определенные подразделения еще остаются на Бахмутском направлении», — сказала она.

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Маляр добавила, что ВСУ недавно заняли господствующие высоты вокруг Бахмута и за счет этого нарушают все планы врага. Она отметила, что «вагнеровцы» перенесли дату вывода с 1 июня на 10 число.

31 мая Маляр сообщила, что хотя Россия контролирует большую часть Бахмута, борьба за город продолжается. Теперь россияне пытаются взять активную позицию и заставить ВСУ перейти в оборону.

29 мая представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что вместо этого в Бахмут заходят российские воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения.