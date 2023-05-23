«Существенный перелом». Как штурмуют врага на южном фланге Бахмута — интервью NV с и.о. командира 3-й бригады Максимом Жориным
Исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин (Фото:t.me/MaksymZhorin)
В то время, как главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявляет о полном захвате Бахмута Донецкой области, в ВСУ опровергают эту информацию и заявляют, что бои в городе продолжаются, а также то, что украинские воины готовятся взять его в тактическое окружение.
Больше всего новостей о продвижении бойцов поступает с южной окраины Бахмута, где работает 3-я отдельная штурмовая бригада.
Исполняющий обязанности командира 3-й бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV приоткрыл завесу планов Украины по уничтожению врагов на бахмутском направлении.