В то время, как главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявляет о полном захвате Бахмута Донецкой области, в ВСУ опровергают эту информацию и заявляют, что бои в городе продолжаются, а также то, что украинские воины готовятся взять его в тактическое окружение.