«Существенный перелом». Как штурмуют врага на южном фланге Бахмута — интервью NV с и.о. командира 3-й бригады Максимом Жориным

23 мая, 10:57
NV Премиум
Поделиться:
Исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Исполняющий обязанности командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин (Фото:t.me/MaksymZhorin)

Автор: Дмитрий Тузов

В то время, как главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявляет о полном захвате Бахмута Донецкой области, в ВСУ опровергают эту информацию и заявляют, что бои в городе продолжаются, а также то, что украинские воины готовятся взять его в тактическое окружение.

Больше всего новостей о продвижении бойцов поступает с южной окраины Бахмута, где работает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Исполняющий обязанности командира 3-й бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV приоткрыл завесу планов Украины по уничтожению врагов на бахмутском направлении.

Видео дня

Теги:   Донецкая область Интервью NV Армия России Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины вагнеровцы фортеця Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X