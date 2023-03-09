Сырский об обороне Бахмута: Актуальность удерживания растет. Захват города развяжет россиянам руки для большого наступления

9 марта, 09:52
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Александр Сырский во время поездки на передовую (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Александр Сырский во время поездки на передовую (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Каждый день обороны Бахмута Донецкой области дает Украине выиграть время для подготовки резервов и предстоящих наступательных операций. Бои на направлении продолжаются.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Centre в четверг, 9 марта.

По его словам, актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет. Россияне бросили самую подготовленную и боеспособную часть своего войска — штурмовые отряды ЧВК Вагнера, а украинские защитники наносят значительные потери врагу — как личному составу, так и военной технике.

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«Заявления [владельца ЧВК Вагнера Евгения] Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике», — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что это доказывает «очень важную роль» города в общей системе обороны украинской группировки, а каждый день сопротивления «дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага».

8 марта спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что россиянам не удается развить успех в наступательных действиях вокруг Бахмута. Украинские войска открывают огонь по оккупантам и наносят потери.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.

https://www.youtube.com/watch?v=Cmg9E_PIuB4
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Бахмут Александр Сырский

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