Сырский об обороне Бахмута: Актуальность удержания города растет, его захват развяжет россиянам руки для большого наступления 9 марта, 09:52 Александр Сырский во время поездки на передовую (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Каждый день обороны Бахмута Донецкой области дает Украине выиграть время для подготовки резервов и предстоящих наступательных операций. Бои на направлении продолжаются.



Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Centre в четверг, 9 марта.

По его словам, актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет. Россияне бросили самую подготовленную и боеспособную часть своего войска — штурмовые отряды ЧВК Вагнера, а украинские защитники наносят значительные потери врагу — как личному составу, так и военной технике.

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«Заявления [владельца ЧВК Вагнера Евгения] Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике», — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что это доказывает «очень важную роль» города в общей системе обороны украинской группировки, а каждый день сопротивления «дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага».

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются уже более полугода. По оценкам западной разведки, в попытках захватить город Россия потеряла от 20 до 30 тыс. оккупантов, преимущественно наемников ЧВК Вагнер, составляющих основу штурмовых групп. Это в пять раз больше потерь украинских сил, считают в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV сообщал, что, держа оборону Бахмута, ВСУ выполняют две главные задачи:

не дать противнику системно прорвать украинскую оборону, наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.

8 марта Череватый заявил, что россиянам не удается развить успех в наступательных действиях вокруг Бахмута. Украинские войска открывают огонь по оккупантам и наносят потери.

