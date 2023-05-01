Сырский о Бахмуте: Ситуация довольно сложная, но ВСУ контратаковали — и россияне оставили некоторые позиции 1 мая, 08:50 Александр Сырский (Фото:Military Media Center/Telegram)

Российские оккупанты провели многочисленные атаки под Бахмутом, пытаясь прорвать оборону украинских бойцов на нескольких направлениях. Однако потерпели неудачу.



Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center в понедельник, 1 мая.

Накануне он работал на нескольких направлениях в районах боевых действий и наградил защитников Бахмута. На этом направлении идут интенсивные бои. По словам Сырского, чтобы продвинуться вперед, россияне применяют максимум усилий и «не считаются ни с чем».

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«Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросают новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», — заявил генерал.

Также Сырский рассказал, что за последние дни украинские военные отразили многочисленные штурмы на Лиманском направлении, а попытки захватить позиции провалились. Оккупанты понесли потери, Украина взяла в плен десять солдат РФ, добавил он.

По данным Генштаба, на утро 1 мая Бахмут и Марьинка — в эпицентре боевых действий. В Нацгвардии говорили, что уличные бои в городах идут на минимальных расстояниях.

