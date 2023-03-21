Оборона Бахмута. Россияне хотят продвигаться к центру, но Силы обороны уничтожают их 24/7 — Сырский 21 марта, 11:53 Украинские военные держат оборону Бахмута (Фото:Сырский/Telegram)

Украинские военные продолжат держать оборону Бахмута Донецкой области. На этом направлении они постоянно уничтожают российских оккупантов, их технику и склады.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский во вторник, 21 марта.

Интенсивные бои продолжаются вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск. По словам Сырского, штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей к центру Бахмута, но Силы обороны работают и «уничтожают их 24/7».

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«Артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед», — рассказал он.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что за минувшие сутки в районе Бахмута РФ потеряла 603 военных убитыми и ранеными. Ранее он говорил, что российские оккупанты не могут завершить тактическую операцию по захвату Бахмута, но продолжают атаки «по инерции».

