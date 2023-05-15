Сырский об обороне Бахмута: Продвижение ВСУ — первый успех наступательных действий, но частичный 15 мая, 08:41 Александр Сырский (Фото:Сырский/Telegram)

Продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий в ходе операции по обороне Бахмута, но он частичный.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center в понедельник, 15 мая.

По его словам, последние несколько дней показали, что украинские бойцы могут двигаться вперед и уничтожать российских оккупантов «даже в таких сверхсложных условиях».

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«Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей. Впрочем, это только частичный успех. И именно так его нужно воспринимать», — сказал Сырский.

Генерал подчеркнул: операция по обороне города продолжается, все необходимые решения приняли и отработали с командирами на поле боя все возможные сценарии развития событий.

14 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.

