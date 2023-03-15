Бахмут: Силы обороны сдерживают безумное давление врага и уничтожают артиллерийские склады — ВСУ 15 марта, 20:51 Спутниковый снимок разрушенных мостов через речку Бахмутка в Бахмуте, 6 марта (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)

Украинские силы в Бахмуте Донецкой области сдерживают «безумное давление» со стороны противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский в Telegram.

«Противник и дальше безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед. Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК — взлетают в воздух», — написал он.

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Сырский напомнил, что воин 93 ОМБр Холодный Яр с позывным Алан в среду, 15 марта, уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте. Также, по его данным, оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях.

«Воины 92 ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу. Слава Украине!» — пишет он.

За сутки на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожили шесть российских полевых артиллерийских складов, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«У россиян наблюдается динамика к уменьшению боеприпасов — они доставляют снаряды из отдаленных регионов, снаряды менее качественные из-за устаревания, также дольше „плече доставки“. И мы работаем постоянно, чтобы уничтожать их полевые артиллерийские склады», — сказал Череватый.

По его словам, продвижение России в Бахмуте сложно назвать даже «пирровой победой».

«Бахмут держится фактически восемь месяцев. Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что даже „пирровой победой“ трудно назвать», — сообщил Череватый.

Он рассказал, что в районе Бахмута сейчас сконцентрированы мощные командиры украинских бригад и батальонов. Это военные с колоссальным боевым опытом.

«Конечно, у нас есть потенциал. Конечно, там очень тяжело, но защитники Бахмута сейчас делают невероятную вещь — по сути это они предсказатели будущей победы», — подчеркнул Череватый.

По его убеждению, благодаря героизму, крови и поту, защитники Бахмута не позволяют врагу пройти дальше и вытачивают его боевую силу и мощь.

«И тем самым позволяют своим собратьям, которые сейчас проходят обучение за границей, выкалять новые „железные бригады“, которые впоследствии выбросят захватчика с нашей территории», — заявил Череватый.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего 14 марта. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что оборона Бахмута имеет ключевое значение для устойчивости всего фронта.