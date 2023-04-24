«Активно контратакуют». Сырский посетил бойцов и рассказал о ситуации в Бахмуте 24 апреля, 11:55 Александр Сырский (Фото:Media Military Centre/Telegram)

На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, ситуация напряженная, но контролируемая. Украинские бойцы в городе совершают не только оборонительные действия, а и активно контратакуют.

Об этом заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Centre.

В понедельник, 24 апреля, он работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Решения по организации обороны принимаются на месте. Перед этим Сырский заслушивает командиров и анализирует оперативную ситуацию.

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По его словам, после ряда неудачных попыток прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении россияне понесли значительные потери и занялись перегруппировкой своих подразделений. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага были неудачными, но оккупанты бросают все возможные силы, чтобы окружить город, полностью его разрушая.

«Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это позволяет нам в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время», — подчеркнул Сырский.

По данным Генштаба, по состоянию на 24 апреля, кроме Бахмута, самой горячей точкой остается Марьинка. За сутки Силы обороны отразили около 60 атак.

