Сырский побывал на передовой возле Бахмута 3 июня, 09:11 Сырский снова приехал на передовую (Фото:Сырский / Telegram)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Совместно с командирами частей и подразделений они спланировали дальнейшие действия.



Об этом генерал-полковник написал в своих соцсетях.

«Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышать их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях», — написал Сырский после визита.

Видео дня

Он также наградил военных, которые защищают Украину на этом направлении.

Сырский отметил, что враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.

«Силы обороны продолжают борьбу. Победим», — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны передать свои позиции военным из армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.



В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается. 27 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях.