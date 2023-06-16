«Впереди важная работа». Сырский посетил украинских защитников в районе Бахмута

16 июня, 17:59
Поделиться:
Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении, где определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия ВСУ.

В Telegram Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю на Бахмутском направлении.

«Навестил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия», — пишет он.

Видео дня

Командующий сообщил, что россияне продолжают перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении. Сырский подчеркнул, что «впереди важна работа и враг будет разбит».

«Но у нас есть четкая задача — деоккупация наших территорий. Наше преимущество — в качестве, точности и мотивации», — сообщил он.

Читайте также:

Бахмут после российских обстрелов, 21 мая (Фото:REUTERS) Планы провалились. В Бахмуте за каждые захваченные 48 сантиметров Россия теряла одного солдата — Минобороны Великобритании

Сырский поблагодарил наших защитников за качественную работу и продвижение вперед. В частности, он отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр.

Ранее Сырский говорил, что на фоне сопротивления российских оккупантов подразделениям Сил обороны периодически нужно корректировать и уточнять планы. Накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Бахмут Александр Сырский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X