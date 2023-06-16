«Впереди важная работа». Сырский посетил украинских защитников в районе Бахмута 16 июня, 17:59 Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинских защитников на Бахмутском направлении, где определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия ВСУ.

В Telegram Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю на Бахмутском направлении.

«Навестил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия», — пишет он.

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Командующий сообщил, что россияне продолжают перебрасывать свои воинские части под Бахмут, сосредотачивая большие силы на этом направлении. Сырский подчеркнул, что «впереди важна работа и враг будет разбит».

«Но у нас есть четкая задача — деоккупация наших территорий. Наше преимущество — в качестве, точности и мотивации», — сообщил он.

Сырский поблагодарил наших защитников за качественную работу и продвижение вперед. В частности, он отметил подразделения 3-й ОШБр, 5-й ОШБр, 54-й ОМБр, 57-й ОМПБр и 80-й ОДШБр.

Ранее Сырский говорил, что на фоне сопротивления российских оккупантов подразделениям Сил обороны периодически нужно корректировать и уточнять планы. Накануне замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на три километра.