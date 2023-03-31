«Враг нервничает, время играет против них». Сырский показал, как работают силы ПВО под Бахмутом — видео 31 марта, 09:15 Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают нести большие потери на востоке Украины. Он показал, как противовоздушные силы обороны уничтожают вражеские беспилотники под Бахмутом.



Сырский опубликовал видео в пятницу, 31 марта.

На нем силы ПВО Сухопутных войск выполняют боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и баражирующими боеприпасами на Бахмутском направлении.

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«В условиях постоянного влияния артиллерии противника наши воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно поражать их. Кроме того, ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа «ланцет», — рассказал он.

Сырский отметил зенитчиков 28-й и 93-й ОМБр, операторов боевых машин ЗРК Стрела-10, которые за эту неделю всего уничтожили семь БПЛА Орлан-10 и два БПЛА Зала. По его словам, слаженность действий и устойчивость украинских бойцов помогают выполнять задачи, ломают боевой дух оккупантов и срывают их планы.

«Силы обороны продолжают защищать Бахмут. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше», — добавил он.

По данным Генштаба ВСУ, на 31 марта в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.



Накануне заммэра Бахмута Александр Марченко заявил, что бои идут почти в центральной части города, армия РФ пытается перерезать въезд.

