«Враг нервничает, время играет против них». Сырский показал, как работают силы ПВО под Бахмутом — видео

31 марта, 09:15
Поделиться:
Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Александр Сырский (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают нести большие потери на востоке Украины. Он показал, как противовоздушные силы обороны уничтожают вражеские беспилотники под Бахмутом.

Сырский опубликовал видео в пятницу, 31 марта.

На нем силы ПВО Сухопутных войск выполняют боевые задачи по борьбе с российскими дронами-разведчиками, ударными дронами и баражирующими боеприпасами на Бахмутском направлении.

Видео дня

Читайте также:
Интервью NV с Евгением Диким: Трудные уличные бои идут уже в центре Бахмута, для украинского наступления не хватает трех из четырех компонентов

«В условиях постоянного влияния артиллерии противника наши воины научились взаимодействовать с подразделениями РЭБ, быстро обнаруживать малоразмерные и малозаметные вражеские БПЛА в воздухе и точно поражать их. Кроме того, ПВО Сухопутных войск ведет активную защиту нашей артиллерии от ударов вражеских барражирующих боеприпасов типа «ланцет», — рассказал он.

Сырский отметил зенитчиков 28-й и 93-й ОМБр, операторов боевых машин ЗРК Стрела-10, которые за эту неделю всего уничтожили семь БПЛА Орлан-10 и два БПЛА Зала. По его словам, слаженность действий и устойчивость украинских бойцов помогают выполнять задачи, ломают боевой дух оккупантов и срывают их планы.

«Силы обороны продолжают защищать Бахмут. На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше», — добавил он.

Читайте также:
Битва за Бахмут может стать поворотным моментом в войне — полковник Межевикин

По данным Генштаба ВСУ, на 31 марта в эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Накануне заммэра Бахмута Александр Марченко заявил, что бои идут почти в центральной части города, армия РФ пытается перерезать въезд.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ПВО Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X