Сырский — защитникам Бахмута: Надо покончить с лучшими брошенными Россией подразделениями. Чтобы враг сдох здесь 28 марта, 09:18 Александр Сырский (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить и захватить Бахмут Донецкой области. Главная задача — истощить превосходящие силы врага и нанести тяжелые потери.

Посещая бойцов на Бахмутском направлении, Сырский заявил, что РФ бросила сюда свои лучшие подразделения, чтобы победить, и задача защитников города — уничтожить как можно больше оккупантов, создав условия для наступательных действий.

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«Поэтому надо поставить точку по тем подразделениям врага, которые стоят перед вами. То, что вы можете это сделать, вы доказали. Мы стремимся к выходу на границы Украины, стремимся к тому, чтобы разбить врага, чтобы он сдох здесь, под Бахмутом, на других участках», — сказал он.

По словам генерала, находясь в войсках, вместе с командирами они согласовывают планы, которые «будут реальным результатом не на карте, а на поле боя». Сырский заявил, что украинские бойцы тщательно изучают уязвимости оккупантов, чтобы «как можно более эффективно применять наши силы».

«Благодаря героизму и профессиональности наших военных, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра и возможностей оружия, мы удерживаем крепость Бахмут вопреки разным срокам и прогнозам. Знание врага и самого себя открывает путь к победе», — подчеркнул он.

По данным Генштаба, на вторник, 28 марта, оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

