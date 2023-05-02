Сырский встретился с защитниками Бахмута и принял «необходимые решения» для обороны

2 мая, 09:25
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Александр Сырский (Фото:Сырский/Telegram)

Александр Сырский (Фото:Сырский/Telegram)

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал к военным на Бахмутском направлении. Вместе с командирами приняли ряд «необходимых решений».

Об этом он сообщил во вторник, 2 мая.

По словам Сырского, решения направлены на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь российским войскам.

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«Продолжаем, несмотря на все советы, прогнозы, держать Бахмут, уничтожать Вагнера, уничтожать другие самые боеспособные подразделения российской армии. Мы готовимся к дальнейшим действиям», — заявил бойцам генерал.

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Он пообщался с военными и вручил им знаки отличия. Сырский подчеркнул: «Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их [военным] самоотверженности и профессионализму Бахмут держится».

Накануне он заявил, что ситуация в Бахмуте довольно сложная, но ВСУ удалось контратаковать оккупантов и выбить их на отдельных участках. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в городе идут бои в городской застройке и позиционная война.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Бахмут Александр Сырский

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