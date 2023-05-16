Сырский: ВСУ проводят контрнаступательные действия под Бахмутом, активно обороняясь. «Вагнеровцы», как крысы в мышеловке 16 мая, 10:43 Александр Сырский (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Украинские военные проводят контрнаступательные действия на некоторых направлениях под Бахмутом, используя принцип активной обороны.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский во вторник, 16 мая.

Он посетил бойцов на передовой, где вместе с командирами частей и подразделений приняли необходимые решения по продолжению оборонной операции и просчитали все возможные сценарии развития событий.

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«Вагнеровцы залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку […] У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», — заявил Сырский.

15 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.

Днем ранее замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.