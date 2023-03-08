Генсек НАТО предположил, что Бахмут может пасть в ближайшие дни 8 марта, 14:40 Украинские военные возле Бахмута, 5 марта 2023 год (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что, вероятно, украинская оборона Бахмута Донецкой области может пасть уже в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 8 марта.

По словам генсека НАТО, Россия перебрасывает все больше войск — оккупантам не хватает качества и они пытаются компенсировать его количеством.



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«Они [россияне] понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конце концов пасть в ближайшие дни. Важно также отметить: это не обязательно отражает какой-то переломный момент в войне. Это лишь подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию, мы должны продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул Столтенберг.

Комментируя заявление британской разведки о стабилизации периметра обороны под Бахмутом, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый пояснил: по состоянию на 8 марта бойцы останавливают действия россиян, не позволяя им продвигаться дальше и достигать тактических побед.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство едино в решении продолжать оборону Бахмута. Если российским оккупантам удастся захватить этот город, это откроет путь для захвата ключевых городов на востоке Украины, говорит он.

