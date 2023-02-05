Город становится все более изолированным. Положение в Бахмуте для украинских сил усложняется — британская разведка

5 февраля, 11:42
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Вид на Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вид на Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские войска добились определенных успехов в своих усилиях изолировать Бахмут, однако украинские силы сохраняют контроль над большинством маршрутов логистического обеспечения защитников города.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Британии в Twitter.

Там предполагают, что после последних атак россиян две основные автомагистрали M03 и H32, которые используются украинскими защитниками для снабжения своих подразделений в городе, могут находиться под угрозой прямого огневого поражения.

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Кроме того, накануне военизированные формирования ЧВК Вагнера, с высокой вероятностью, смогли захватить второстепенную дорогу, соединяющую Бахмут с городом Северск.

«Бахмут становится все более изолированным, хотя многочисленные альтернативные маршруты логистического обеспечения защитников города остаются доступными для украинских сил», — говорится в публикации.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1622125010843222018

По данным Минобороны Украины, российские оккупанты в течение недели бросили все силы на прорыв обороны и оцепления Бахмута Донецкой области.

Войска РФ развернули мощные наступательные действия в Лиманском направлении.

https://www.youtube.com/embed/vEmq4XRtVZU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Донецкая область Разведка Бахмут Война России против Украины

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