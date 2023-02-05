Город становится все более изолированным. Положение в Бахмуте для украинских сил усложняется — британская разведка
Вид на Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Российские войска добились определенных успехов в своих усилиях изолировать Бахмут, однако украинские силы сохраняют контроль над большинством маршрутов логистического обеспечения защитников города.
Об этом говорится в сводке Министерства обороны Британии в Twitter.
Там предполагают, что после последних атак россиян две основные автомагистрали M03 и H32, которые используются украинскими защитниками для снабжения своих подразделений в городе, могут находиться под угрозой прямого огневого поражения.
Кроме того, накануне военизированные формирования ЧВК Вагнера, с высокой вероятностью, смогли захватить второстепенную дорогу, соединяющую Бахмут с городом Северск.
«Бахмут становится все более изолированным, хотя многочисленные альтернативные маршруты логистического обеспечения защитников города остаются доступными для украинских сил», — говорится в публикации.
По данным Минобороны Украины, российские оккупанты в течение недели бросили все силы на прорыв обороны и оцепления Бахмута Донецкой области.
Войска РФ развернули мощные наступательные действия в Лиманском направлении.