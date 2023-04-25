В ВСУ заявили, что Бахмут становится «образцом военного позора» России 25 апреля, 13:00 В ВСУ заявили, что Россия далека от захвата Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупационные войска наносят по Бахмуту сокрушительные удары, но несмотря на это, они все еще далеки от захвата города.



Об этом в комментарии 24 каналу заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, из-за колоссальных потерь, в частности среди вагнеровцев, россияне не могут обойтись без привлечения мобилизованных к боям на фронте.

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В то же время оккупанты учатся на своих ошибках и учитывают, что у ВСУ есть мощная система наблюдения. Посылая малые группы, они пытаются захватить полдома или пол улицы.

«Каждый кирпич в Бахмуте дается для них невероятно дорогой ценой, потому что потери просто колоссальные. Мне кажется, у них какая-то „сверхцель“ — взять этот относительно небольшой город, потому что он становится образцом их военного позора», — отметил Череватый.

Ранее генерал Александр Сырский рассказал о значении удержания Бахмута для обороны Украины.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

