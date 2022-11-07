«Фабрика смерти для оккупантов». В ВСУ рассказали о текущей ситуации под Бахмутом 7 ноября, 12:00 Бахмут стал «фабрикой смерти» для российских оккупантов (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают предпринимать неудачные попытки захватить Бахмут в Донецкой области.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, все эти попытки заканчиваются провалом и приводят к огромным потерям РФ.

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«Россияне не останавливаются и поражают наши подразделения огнем, но это вынуждает нас проявлять высокую стойкость. Для врага Бахмут сегодня — это настоящая фабрика смерти», — отметил он.

По его словам, ВСУ ежедневно уничтожают от 70 до 100 оккупантов на этом направлении. Раненых еще больше.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что кремлевский режим приказывал оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

