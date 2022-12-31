ВСУ «читают» действия россиян под Бахмутом и заранее отрабатывают контроперации — спикер 31 декабря, 01:11 Защитники Украины на линии фронта в Бахмуте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении, где не прекращаются попытки наступления российских оккупантов.

В эфире телеканала Еспресо в пятницу, 30 декабря, Череватый сказал, что за сутки на Бахмутском участке фронта было 249 обстрелов и 32 боестолкновения. Враг потерял 131 оккупанта убитыми и больше 150 раненымы.



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Он отметил, что динамика потерь заставляет россиян постоянно пополнять свои силы — заключенными, которых вербуют в ряды ЧВК, мобилизованными и так далее. По словам Череватого, даже из российских колоний уже не так охотно отправляются на фронт, потому что до них начали доходить слухи, что это «билет в один конец».



Спикер сказал, что на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются найти слабое место в обороне защитников Украины, прорваться и достичь локального успеха, а также мечтают об «окружении» Сил обороны Украины и движения в направлении Славянска и Краматорска.

«Все эти действия читаются нашим командованием и, как правило, заранее отрабатываются контроперациями… Пристреляны все участки местности, с которых они обычно ведут свои наступательные действия. И наши воины своей слаженностью, обученностью, мужеством ежесуточно дают им отпор», — подчеркнул Череватый.

Он добавил, что сложности для защитников Украины добавляют массовые атаки россиян, истощающие личный состав, плохая видимость и то, что враг действует малыми группами, из-за чего бойцы должны быть более сосредоточенными.



Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Российский режим уже больше полугода пытается захватить город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь с потерями, однако добиться успеха им не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.

По оценке американского Института изучения войны, к 28 декабря «вагнеровцы» и другие войска РФ, вероятно, достигли кульминации — предельного истощения сил, из-за чего они больше не способны добиться значительных оперативных успехов под Бахмутом.