Генштаб ВСУ об обороне Бахмута: с начала февраля произошло почти 400 столкновений с оккупантами, интенсивные бои продолжаются семь месяцев

23 февраля, 12:48
Поделиться:
Бои за Бахмут продолжаются семь месяцев, украинские военные держат оборону (Фото:Alex Babenko/Reuters)

Бои за Бахмут продолжаются семь месяцев, украинские военные держат оборону (Фото:Alex Babenko/Reuters)

С начала февраля на Бахмутском направлении произошло около 380 боевых столкновений с российскими оккупантами, интенсивные бои в этом районе идут уже семь месяцев.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

Видео дня

«Наиболее сложная обстановка остается на Бахмутском направлении, где агрессор не оставляет попыток, несмотря на большие потери, окружить населенный пункт Бахмут. Хочу подчеркнуть, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и идут до сих пор», — отметил он.

Громов добавил, что на Бахмутском направлении интенсивные бои продолжаются уже семь месяцев.

Читайте также:
«Украинцы придут за Путиным». Интервью NV с гранатометчиком в Бахмуте — о кресте на проклятой империи и о том, что задевает солдат

Для захвата Бахмута противник бросил самые подготовленные части регулярных войск и наемников ЧВК Вагнера. Также на этом направлении сосредоточена наибольшая часть артиллерийских подразделений войск РФ.

Замминистра обороны Анна Маляр добавила, что на данный момент в Донецкой области продолжается наступление оккупантов, происходят круглосуточные атаки, ситуация напряженная.

Читайте также:
Том Купер
Том Купер
«Большое» российское наступление захлебывается. Что происходит возле Бахмута

Она добавила, что украинские военные не дают войскам РФ достичь своих целей.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно на этом направлении, но они держатся.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бахмут Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X