Генштаб ВСУ об обороне Бахмута: с начала февраля произошло почти 400 столкновений с оккупантами, интенсивные бои продолжаются семь месяцев 23 февраля, 12:48 Бои за Бахмут продолжаются семь месяцев, украинские военные держат оборону (Фото:Alex Babenko/Reuters)

С начала февраля на Бахмутском направлении произошло около 380 боевых столкновений с российскими оккупантами, интенсивные бои в этом районе идут уже семь месяцев.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

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«Наиболее сложная обстановка остается на Бахмутском направлении, где агрессор не оставляет попыток, несмотря на большие потери, окружить населенный пункт Бахмут. Хочу подчеркнуть, что бои на подступах к Бахмуту начались еще в июле прошлого года и идут до сих пор», — отметил он.

Громов добавил, что на Бахмутском направлении интенсивные бои продолжаются уже семь месяцев.

Для захвата Бахмута противник бросил самые подготовленные части регулярных войск и наемников ЧВК Вагнера. Также на этом направлении сосредоточена наибольшая часть артиллерийских подразделений войск РФ.

Замминистра обороны Анна Маляр добавила, что на данный момент в Донецкой области продолжается наступление оккупантов, происходят круглосуточные атаки, ситуация напряженная.

Она добавила, что украинские военные не дают войскам РФ достичь своих целей.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город. 15 февраля он заявил, что ВСУ сложно на этом направлении, но они держатся.



