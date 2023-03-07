В Бахмуте остаются до 4000 гражданских, в том числе до 40 детей — Верещук 7 марта, 12:58 80% зданий в Бахмуте повреждены или разрушены (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

На данный момент в Бахмуте, за который идут ожесточенные бои, остаются до 4000 гражданских, среди них — до 40 детей.

Об этом рассказала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

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«В Бахмуте по состоянию на сегодня остаются меньше 4000 людей. Если говорить о детях, то приблизительно 38 детей, то что мы знаем, сегодня остаются в Бахмуте», — уточнила она.

Верещук добавила, что 80% зданий в городе разрушены или повреждены российскими обстрелами.

Она уточнила, что до военных действий в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек, из которых 12 тысяч — дети.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принято решение и дальше оборонять Бахмут. В город направлено подкрепление.