Горячая точка. Зеленский объяснил, почему Украина не откажется от обороны Бахмута 24 апреля, 07:42 Владимир Зеленский в Донецкой области (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от Бахмута, потому что это расширит фронт.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт боевых действий и даст российским силам и Вагнеру шансы захватить больше наших земель», — сказал он в интервью Al Arabiya.



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По его словам, если Россия захватит Бахмут, это может послужить ступенькой для продвижения к Краматорску и Славянску.

Зеленский заявил, что Бахмут нужно посетить, «чтобы понять, что может произойти и каковы угрозы».

Сражение за Бахмут продолжается с июля 2022 года. 19 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают сдерживать наступление россиян, нанося им значительные потери.

Как следует из утечек секретных материалов Пентагона, в январе США рекомендовали военному руководству Украины отойти от города, чтобы сократить потери. Однако Ставка верховного главнокомандующего приняла решение усилить оборону. По словам президента Владимира Зеленского, в случае поражения украинских войск в Бахмуте давление как со стороны международного сообщества, так и внутри страны усилилось бы, а глава Кремля смог бы «продать эту победу».