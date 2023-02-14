ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту

14 февраля, 18:03
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ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту (Фото:t.me/DPSUkr)

ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту (Фото:t.me/DPSUkr)

ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту.

Об этом во вторник, 14 февраля сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.

«Ближний бой. На подступах к Бахмуту пограничники отбили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорник», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что враг отошел с потерями: четверо убиты и пятеро ранены.

«Отбив атаку, бойцы назвали свою работу лучшей в мире», — говорится в сообщении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

https://www.youtube.com/watch?v=QVpHlvQ4BV8&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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