ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту 14 февраля, 18:03 ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту (Фото:t.me/DPSUkr)

ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту.

Об этом во вторник, 14 февраля сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.

«Ближний бой. На подступах к Бахмуту пограничники отбили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорник», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что враг отошел с потерями: четверо убиты и пятеро ранены.

«Отбив атаку, бойцы назвали свою работу лучшей в мире», — говорится в сообщении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.