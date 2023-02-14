ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту
ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту (Фото:t.me/DPSUkr)
ВСУ отразили атаку российских оккупантов на подступах к Бахмуту.
Об этом во вторник, 14 февраля сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.
«Ближний бой. На подступах к Бахмуту пограничники отбили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорник», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что враг отошел с потерями: четверо убиты и пятеро ранены.
«Отбив атаку, бойцы назвали свою работу лучшей в мире», — говорится в сообщении.
Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.
3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.