ВСУ отбили у российских оккупантов территории в районе Бахмута, враг потерял два подразделения 12 мая, 14:00 Украинские военные в Бахмуте (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В четверг, 11 мая военные 24-го штурмового батальона Айдар, совместно с другими подразделениями ВСУ, отбили у российских оккупантов территории к югу от села Ивановское (Красное).

Об этом говорится в сообщении 24-й ОШБ Айдар в Telegram.

В сообщении сказано, что в ходе тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона Айдар, совместно с другими подразделениями ВСУ, отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное).

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В ходе боев были нанесены существенные потери противнику — враг потерял подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ ВС РФ, а также потерял позиции занимаемые данными подразделениями.

В Минобороны Украины заявляли, что за текущую неделю ВСУ не потеряли ни одной позиции в Бахмуте, а российские оккупанты несут большие потери в боях за город.