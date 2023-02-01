Нанесли огневое поражение. Украинские пограничники ликвидировали группу штурмовиков возле Бахмута

1 февраля, 10:10
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Украинские защитники ликвидировали группу штурмовиков возле Бахмута (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Украинские защитники ликвидировали группу штурмовиков возле Бахмута (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Украинские пограничники ликвидировали группу штурмовиков возле Бахмута, сообщила Госпогранслужба в Facebook в среду, 1 февраля.

В ведомстве заявили, что вражеская группа пехоты пыталась оцепить и взять штурмом опорный пункт украинских защитников.

«Средствами аэроразведки противник был обнаружен, после чего пограничники-минометчики нанесли огненное поражение по захватчикам», — говорится в сообщении.

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Остатки группы оккупантов бойцы ГПСУ уничтожили из стрелкового оружия и гранатометов.

Штурмовики в составе восьми человек ликвидированы полностью.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Российские оккупанты продолжают попытки его захвата, однако ВСУ дают отпор. В прифронтовом городе осталось около 5% мирного населения.

https://www.youtube.com/watch?v=erw5xUiu-Ls&t=916s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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