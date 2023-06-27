ВСУ продвигаются вперед. Украинские пограничники показали, как «косят» российскую пехоту на Бахмутском направлении — видео

27 июня, 10:02
Поделиться:
Украинский военный (Фото:https://t.me/DPSUkr)

Украинский военный (Фото:https://t.me/DPSUkr)

Украинские военные, в частности пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы во вторник, 27 июня.

По словам бойцов, основная задача сейчас — обезвредить как можно большее количество вражеской пехоты. Для этого применяют самые разнообразные средства: сбросы с дронов, автоматические гранатометы, минометы, СПГ.

Видео дня

Аэроразведчики ГПСУ оперативно корректируют удары и отслеживают действия противника.

Читайте также:
«Это только начало наступательных действий». Задействовали ли ВСУ все свои резервы в контрнаступлении и как обеспечивают крах логистики врага? Интервью NV

Часть российских военных не выдерживает натиска и добровольно сдается в плен.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X