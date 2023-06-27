ВСУ продвигаются вперед. Украинские пограничники показали, как «косят» российскую пехоту на Бахмутском направлении — видео 27 июня, 10:02 Украинский военный (Фото:https://t.me/DPSUkr)

Украинские военные, в частности пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы во вторник, 27 июня.

По словам бойцов, основная задача сейчас — обезвредить как можно большее количество вражеской пехоты. Для этого применяют самые разнообразные средства: сбросы с дронов, автоматические гранатометы, минометы, СПГ.

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Аэроразведчики ГПСУ оперативно корректируют удары и отслеживают действия противника.

Часть российских военных не выдерживает натиска и добровольно сдается в плен.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.