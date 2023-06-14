Сырский показал, как украинские снайперы уничтожают россиян на Бахмутском направлении — видео

14 июня, 09:10
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Украинские снайперы уничтожают оккупантов (Фото:https://t.me/osirskiy/117)

Украинские снайперы уничтожают оккупантов (Фото:https://t.me/osirskiy/117)

В среду, 14 июня командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские снайперы уничтожают россиян на Бахмутском направлении.

«Снайперы ССО Украины уничтожают россиян на Бахмутском направлении. Профессиональная работа», — сообщил он в Telegram.

На видео видно, как снайпер наводит прицел на оккупантов и точными выстрелами уничтожает их.

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13 июня Сырский сообщал, что на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах.

В Генштабе сообщали, что украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях во время наступления. На всех трех за минувшие сутки продвинулись на сотни метров.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 217 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бахмут Александр Сырский Война России против Украины

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