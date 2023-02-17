Уничтожают пехоту вагнеровцев. Украинские снайперы рассказали, против кого и как противостоят в Бахмуте — видео
Оборона Бахмута внесла свои коррективы в работу снайперов (Фото:dpsu.gov.ua)
Украинские пограничные снайперы рассказали против кого и как противостоят в Бахмуте, по словам украинских защитников, враг даже не забирает тела своих убитых.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу, 17 февраля.
В ведомстве заявили, что снайперы работают постоянно, уничтожая пехоту вагнеровцев, а те даже не успевают понять, что произошло.
Пограничники рассказали, что оккупантам на своих убитых просто плевать, они давят «мясом».
«Щедрая пара снайперов-пограничников с близкого расстояния, как в тире, умело использует почти весь боекомплект для оккупантов», — говорится в сообщении.
Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои.
3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.