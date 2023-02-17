Уничтожают пехоту вагнеровцев. Украинские снайперы рассказали, против кого и как противостоят в Бахмуте — видео

17 февраля, 13:03
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Оборона Бахмута внесла свои коррективы в работу снайперов (Фото:dpsu.gov.ua)

Оборона Бахмута внесла свои коррективы в работу снайперов (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничные снайперы рассказали против кого и как противостоят в Бахмуте, по словам украинских защитников, враг даже не забирает тела своих убитых.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу, 17 февраля.

В ведомстве заявили, что снайперы работают постоянно, уничтожая пехоту вагнеровцев, а те даже не успевают понять, что произошло.

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Пограничники рассказали, что оккупантам на своих убитых просто плевать, они давят «мясом».

«Щедрая пара снайперов-пограничников с близкого расстояния, как в тире, умело использует почти весь боекомплект для оккупантов», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1626534846121013250

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

https://www.youtube.com/watch?v=uvWN5ES0_UQ&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Снайперы Бахмут Война России против Украины

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