В Бахмуте российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару

12 апреля, 09:56
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Российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару (Фото:dpsu.gov.ua)

Российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару (Фото:dpsu.gov.ua)

В Бахмуте российский снайпер расстрелял двух пожилых людей, не эвакуировавшихся из города.

Об этом сообщила Госпогранслужба во вторник, 12 апреля.

В ведомстве рассказали, что пожилой мужчина возвращался к разрушенному оккупантами дому, когда его коварно убил российский снайпер. К расстрелянному подошла пожилая женщина, которую захватчик тоже цинично расстрелял.

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Также дрон пограничников зафиксировал еще одно преступление оккупантов против гражданского населения. После обстрела захватчиками частного сектора города в объектив беспилотника попала растерянная женщина, сидевшая в разрушенном доме. Она оплакивала родного человека, тело которого осталось под завалами.

https://www.youtube.com/watch?v=ofEXHONmnNs

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бахмут Война России против Украины

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