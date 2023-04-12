В Бахмуте российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару 12 апреля, 09:56 Российский снайпер цинично расстрелял пожилую пару (Фото:dpsu.gov.ua)

В Бахмуте российский снайпер расстрелял двух пожилых людей, не эвакуировавшихся из города.

Об этом сообщила Госпогранслужба во вторник, 12 апреля.

В ведомстве рассказали, что пожилой мужчина возвращался к разрушенному оккупантами дому, когда его коварно убил российский снайпер. К расстрелянному подошла пожилая женщина, которую захватчик тоже цинично расстрелял.

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Также дрон пограничников зафиксировал еще одно преступление оккупантов против гражданского населения. После обстрела захватчиками частного сектора города в объектив беспилотника попала растерянная женщина, сидевшая в разрушенном доме. Она оплакивала родного человека, тело которого осталось под завалами.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.