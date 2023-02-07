В Бахмуте ремонту подлежат только 20% домов — военная администрация

7 февраля, 15:01
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В Бахмуте ремонту подлежат только 20% домов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Бахмуте ремонту подлежат только 20% домов (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ремонту подлежат только 20% домов, остальные придется сносить.

«Я думаю, мы вместе с военными не сдадим Бахмут и потом отстроим, люди вернутся. Где-то с нуля, где-то будем ремонтировать. Таких относительно немного. Если взять все разрушенные дома, то 20% можно отстроить. Остальные нужно будет сносить грейдером и строить с нуля», — сказал Рева в эфире ProUA.

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Рева добавил, что сейчас продолжаются переговоры об восстановлении города, но детали он пока не разглашает.

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«Я веду переговоры с транснациональной компанией Кнауф. Их завод в Соледаре разрушили до основания. Я думаю, они его отстроят и о социальной сфере [позаботятся]. Это то, что я могу только сказать», — сказал он.

По словам мэра, те, с кем он ведет переговоры, попросили его не распространять информацию.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.

https://www.youtube.com/watch?v=8lIJpmV-a64
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ремонт Бахмут Война России против Украины

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