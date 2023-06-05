Войска РФ «драпают». Пригожин заявил, что ВСУ отбили у россиян часть села Берховка под Бахмутом 5 июня, 14:43 Украинские военные (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В понедельник, 5 июня, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Украина вернула часть населенного пункта Берховка, он расположен к северу от Бахмута.

«Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска (РФ — ред) потихонечку. Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли», — сказал он в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

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По словам Пригожина, начальник российского генштаба Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу, когда «перегруппировывались и вставали вдоль Берховского водохранилища», говорили о том, что это «для того, чтобы защитить населенный пункт Берховка, потому что очень выгодные позиции».

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны были передать свои позиции регулярной армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.



В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается.