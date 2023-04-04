Бахмутское направление: оккупанты пытаются прорваться через линию обороны, но украинские пограничники сдерживают наступление — видео 4 апреля, 17:46 Украинские пограничники сдерживают наступление (Фото:dpsu.gov.ua)

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются прорваться через линию обороны, но украинские пограничники сдерживают наступление.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ во вторник, 4 апреля.

"Титаническими усилиями украинские защитники сдерживают наступление российско-оккупационных войск на город-крепость Бахмут", - говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что противник, несмотря на потери, пытается прорваться через линию обороны, и заменяя уничтоженных захватчиков, отправляет в бой новые пехотные волны.

"В последние дни вражеские силы попытались штурмом взять один из опорных пунктов пограничников в городе-крепости Бахмут", - сообщили в ГПСУ.

Ведомство рассказало, что боевые действия за эти позиции происходили в условиях постоянной огневой активности артиллерии противника. В частности, обстрелы разрушили фортификационные постройки и большую часть гражданской инфраструктуры квартала.

Стрелковые стычки происходили на сверхкоротких дистанциях. Чтобы останавливать продвижение окупантов, бойцы Госпогранслужбы применяли гранатометы, автоматическое оружие и ручные гранаты.

Во время упорного противостояния все атаки отражены, потери противника уточняются.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.