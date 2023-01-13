Отразили вражеские атаки. Под Бахмутом пограничники уничтожили несколько штурмовых групп вагнеровцев — фото 13 января, 13:56 Украинский военный в Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к Бахмуту наносят сокрушительные потери оккупантам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ в пятницу, 13 января.

В ведомстве рассказали, что в четверг, 12 января, в течение дня штурмовые группы в составе российских вагнеровцев лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города.

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«В частности, наемники страны-агрессора каждый раз штурмовали один и тот же рубеж обороны», — говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники остановили огнем из стрелкового и группового оружия продвижение захватчиков к позициям.

Все атаки противника наши защитники отразили.

Противник потерял девять человек убитыми и около 16 ранеными.

В первые недели 2023 Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город.



Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.