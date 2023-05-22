Шесть ударов Бахмута. Чего стоили россиянам лобовые штурмы города и что принесла Украине оборонительная операция, которую до сих пор ведут ВСУ 22 мая, 13:54 Сюжет Военнослужащий ВСУ под Бахмутом, 19 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Несмотря на заявления Евгения Пригожина о полном «захвате» Бахмута, ВСУ продолжают вести бои за отдельные кварталы города. Однако поскольку оккупанты разрушили почти весь Бахмут и физически находятся на большей части его территории, западные аналитики и украинские военные начинают подводить итоги обороны Бахмута, которая длится более девяти месяцев.

21 мая на саммите G7 Владимир Зеленский опроверг полный захват города, при этом назвав его уничтожение «трагедией». 22 мая Генштаб ВСУ заявил, что «бои за Бахмут продолжаются», а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что военные ВСУ еще находятся в городе и контролируют отдельные «инфраструктурные, промышленные объекты» и участки частного сектора в юго-западном районе города, известном как район «Самолета».

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В Восточной группировке войск ВСУ признают, что ситуация в городе «достаточно тяжелая», но украинскому командованию известны намерения и планы противника. «И у нас готовы несколько вариантов для разных элементов их боевой работы», — заверил NV спикер группировки Сергей Череватый.

Полковник Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в интервью Радио NV призвал украинцев реалистично оценивать ситуацию: «Ситуацию в основном там [в пределах Бахмута] контролируют подразделения РФ. Если мы где-то есть на каких-то окраинах, то это не говорит о контроле. Это говорит о том, что мы еще полностью просто не вышли из города», — подчеркнул Костенко. В то же время, подчеркивает он, даже полная оккупация территории Бахмута не даст врагу ничего: ни стратегически, ни в оперативном смысле.

Такие реалии резко контрастируют с теми целями, которых россияне пытались достичь, начиная штурмы Бахмута еще в прошлом году. Чем на самом деле обернулась для них эта битва — в первых итогах, которые озвучили в интервью NV Череватый, Костенко, действующие защитники Бахмута, а также изложили в своих ежедневных сводках аналитики Института изучения войны.

1 Даже полный захват Бахмута не принесет врагу ни тактических, ни оперативных преимуществ. Если вагнеровцам таки удастся захватить последние кварталы руин некогда 80-тысячного города, эта «победа» будет для России исключительно символической, констатировали аналитики Института изучения войны. Они убеждены, что остатки городских кварталов (за которые еще продолжаются бои, уверяют в Генштабе ВСУ) «не имеют тактического или оперативного значения». «Их захват не предоставляет российским силам доступа к оперативно важной местности для продолжения наступательных операций и не обеспечивает их никакой особо сильной позицией для защиты от возможных украинских контратак», — отмечают эксперты ISW.



2 Многомесячная оборона Бахмута выполнила как минимум три важных цели командования ВСУ. Несмотря на то, что в течение почти десяти месяцев боев за Бахмут в западном мире неоднократно звучали идеи о целесообразности вывода сил ВСУ из города, в украинском Генштабе считают «успешной» оборонительную операцию. Сергей Череватый назвал как минимум несколько главных целей, которые удалось воплотить благодаря стойкости и героизму защитников Бахмута:

враг не смог системно прорвать украинскую оборону, уничтожить боевые порядки и окружить город или заставить серьезно отступать войска ВСУ ( что признают даже в российском военном сообществе);

что признают даже в российском военном сообществе); удалось « сточить» боевые возможности российских сил наступления на Бахмут, нанести огромные потери врагу, чтобы он был « максимально обескровлен» и «выбит», а его моральный дух — сломлен перед дальнейшими операциями ВСУ ( Джо Байден признал, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тыс. своих военных, что будет « трудно компенсировать»);

сточить» боевые возможности российских сил наступления на Бахмут, нанести огромные потери врагу, чтобы он был максимально обескровлен» и «выбит», а его моральный дух — сломлен перед дальнейшими операциями ВСУ Джо Байден признал, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тыс. своих военных, что будет трудно компенсировать»); пока Бахмут максимально «ис трепал» врага, тысячи украинских военнослужащих в Украине и за рубежом получили время и возможность учиться и готовиться к «решительному удару» — в частности с помощью инструкторов НАТО, используя лучшее вооружение и оснащение.



Именно благодаря совокупности этих факторов, надеется Череватый, Украине удастся уменьшить потери со стороны ВСУ в дальнейших контрнаступательных операциях. «Тогда жертв будет меньше», — подчеркнул он. А Маляр заявила, что Украина «выиграла время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже».

3 ВСУ смогли перехватить тактическую инициативу на флангах под Бахмутом и вынуждают врага задействовать резервы, что дает надежду превратить город в ловушку для россиян. Еще 18 мая аналитики ISW подвели первые итоги удачных контратак ВСУ на севере и на юге от города и констатировали, что украинские войска перехватили тактическую инициативу и получили тактически значимые успехи в окрестностях Бахмута. Даже несмотря на то, что в ISW не считают эти локальные контратаки ВСУ началом новой крупной операции, Украина уже заставляет россиян перебрасывать дополнительные силы под Бахмут, вероятно ослабляя другие участки фронта. «Российским войскам, вероятно, понадобится дополнительное подкрепление для удержания Бахмута и его флангов за счет операций [РФ] на других направлениях», — подчеркнули эксперты ISW уже после громких заявлений РФ о «победе» 21 мая.

В командовании ВСУ подтвердили подобные оценки о перехвате инициативы в пользу украинских сил и тот факт, что российское командование вынуждено усиливать вагнеровцев в Бахмуте «за счет подразделений воздушно-десантных войск и пехотных подразделений» регулярной армии РФ. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, захватив часть «господствующих высот» вокруг города. «Мы видим противника сверху, как шары на бильярдном столе. И контролировать руины города, не контролируя господствующие высоты, противнику будет невозможно. Это будет самоубийственное пребывание в городе», — отметил в интервью NV Юрий Сиротюк, гранатометчик 5-го штурмового полка, который воюет под Бахмутом.

Комментируя оценку о «полуокружении» Бахмута, Череватый подтвердил, что именно новой угрозой со стороны ВСУ можно объяснить желание Пригожина «как можно скорее объявить победу». «Он понимает, что дальше против ему противостоит генерал Сырский, один из лучших стратегов современности, который выиграл киевскую, харьковскую, лиманскую битвы. И он понимает, что где-то сейчас прилетит — и очень мощно. Он не знает, где и когда, но он видит, что идет сжатие по флангам. Поэтому он бы хотел быстрее закрыть эту операцию и сказать «я же победил, дальше уже не моя проблема», — подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

4 Истощение сил РФ в Бахмуте уменьшило угрозу дальнейшего продвижения оккупантов для Славянска, Краматорска, Константиновки и других городов Донбасса. В ISW отмечают, что на фоне текущих украинских контратак в районе Бахмута российские регулярные силы, дислоцированные на северном и южном флангах Бахмута, вряд ли в ближайшее время будут продвигаться на запад в направлении Константиновки или на север в направлении Славянска. Тем более вряд ли силы армии РФ будут проводить наступательные операции, если спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выполнит свое заявленное намерение вывести вагнеровцев из Бахмута 25 мая. И хотя пока непонятно, действительно ли Пригожин выполнит это обещание, его последние заявления свидетельствуют о том, что вагнеровцы не намерены продолжать наступательные усилия на запад от Бахмута. А поскольку ВСУ продолжают контратаковать силы врага на севере, западе и на юго-западе от города, это «усложнит любое дальнейшее продвижение России за пределы Бахмута в ближайшее время», прогнозируют аналитики Института.

«Российские силы столкнулись с подобной кульминацией после крайне изнурительных пехотных атак в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года», — проводят параллели в ISW.

Роман Костенко подтверждает, что для развития своего т.н. «успеха» россиянам придется выходить из Бахмута «в поля на оперативные пространства и воевать там». «Им придется сражаться за Часов Яр, Северск, Константиновку, а у нас там выстроена линия обороны уже лучше, чем в Бахмуте в свое время, согласно докладам и местной администрации, и военных. И поэтому это будет новая битва, новый вызов для россиян», — подчеркнул Костенко, добавив, что если вагнеровцы действительно отойдут, то Вооруженные силы РФ «не будут так эффективны, потому что у них нет [дисциплины], тем более мобилизованные».

5 Город становится «последним рубежом» для ЧВК Вагнера, силы Пригожина в значительной степени уничтожены и потеряли наступательный потенциал. Хотя истерические заявления Пригожина в украинском командовании обычно называют манипулятивными, его апрельское утверждение о том, что ЧВК Вагнера «заканчивается» и «через какое-то короткое время перестанет существовать» действительно отражает уровень потерь, которые пригожинские боевики понесли в Бахмуте.

По словам Череватого, «преступная группировка Вагнера сейчас на грани выполнения боевых задач». «Мы еще полтора месяца назад делали прогноз: если потери будут на таком же уровне, а из тюрем прекратят поставлять личный состав, то Бахмут станет для них последним рубежом. Тогда он еще отрицал эти вещи, но уже последние его заявления как раз очень свидетельствуют об этом», — подчеркнул Череватый.

«Маловероятно, что вагнеровцы продолжат боевые действия за пределами Бахмута в нынешнем истощенном состоянии», — подтверждают аналитики ISW, подводя итоги битвы за Бахмут и тот факт, что наемники Пригожина пока не развернули активные атаки на Хромовое и Ивановское — поселки непосредственно к западу и юго-западу от Бахмута. Эксперты напоминают, что силы ЧВК Вагнера приближались к кульминации [исчерпанию возможностей проводить активные операции] еще несколько месяцев назад и смогли продолжить наступление лишь потому, что регулярные силы армии РФ взяли на себя ответственность за фланги Бахмута. Это позволило ЧВК Вагнера сосредоточиться на боях в самом городе, хотя и с огромными потерями.

Однако теперь даже захват Бахмута не позволит ни вагнеровцам, ни регулярным российским силам «создать значительный плацдарм для дальнейших наступательных операций», убеждены в ISW.

6 Бахмут стал позором для армии РФ и «пирровой победой» для Путина . Как украинские, так и западные аналитики обратили внимание на то, что российскому диктатору Владимиру Путину пришлось официально признать роль боевиков Евгения Пригожина в боях за Бахмут. Диктатор поздравил, дословно, «штурмовые отряды Вагнер, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов».

По мнению аналитиков ISW, Путину пришлось признать роль вагнеровцев из-за того, что Пригожин своей информационной активностью уже «закрепил» за собой якобы завоевание города. «Пригожин довел информационный накал уже до такого уровня, когда Путин не смог просто закрыть глаза на то, что произошло», — соглашается Костенко. Он напоминает, что в последнее время официальная российская армия терпела лишь поражения: «Мы помним: Харьков, Херсон, киевская операция, Сумы. А Соледар и Бахмут по факту захватили преступники и наемники». Поэтому Путин, возможно, признал наемников Вагнера еще и потому, чтобы унизить министра обороны РФ Сергея Шойгу: «Смотри, вы не можете ничего сделать, а Пригожин воюет», — передает Костенко возможный ход мыслей диктатора.

«Вы же представляете, какой это позор? Президент территориально самой большой страны в мире, огромной по объему войска, поздравляет организацию, которая состоит из тюремщиков и уголовников, которая абсолютно незаконна по юрисдикции самой РФ и мировой, со взятием (оно еще не подтверждается) районного центра. Вы представляете, какой это позор на весь мир? Это сюрреализм какой-то, — детализировал истинный смысл этой ситуации Череватый, — То есть для них уже нет каких-то „Киев за три дня“, „взятие Донецкой области до конца марта“. У них уже смысл всей жизни — взять районный центр».