Поля усеяны телами оккупантов. Пехота Вагнера штурмует украинские позиции в районе Бахмута — видео

1 мая, 11:15
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Артиллерийские обстрелы, стрелковые бои и «мясные» штурмы Вагнера — так выглядят будни военнослужащих ГПСУ (Фото:dpsu.gov.ua)

Артиллерийские обстрелы, стрелковые бои и «мясные» штурмы Вагнера — так выглядят будни военнослужащих ГПСУ (Фото:dpsu.gov.ua)

Параллельно с Бахмутом напряженные бои продолжаются и вокруг населенного пункта, где боевики Вагнера пытаются продвигаться вперед, сообщила Госпогранслужба в понедельник, 1 мая.

В ведомстве рассказали, что одно из самых горячих — Соледарское направление.

«Правда, успехи у российских сил здесь гораздо скромнее, чем непосредственно в городе. Позиции на этом участке фронта совместно удерживают пограничники, военнослужащие ВСУ и территориальная оборона», - говорится в сообщении.

Видео дня

В ГПСУ добавили, что о результатах их работы красноречиво свидетельствуют близлежащие поля, усеянные телами убитых оккупантов.

Артиллерийские обстрелы, стрелковые бои и «мясные» штурмы Вагнера — вот, как выглядят будни военнослужащих ГПСУ, их можно увидеть в видеоматериале.

https://www.youtube.com/watch?v=GK24p2k5qwI

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что удерживание города имеет важное значение для Сил обороны.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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