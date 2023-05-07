«Вагнеровцев становится очень мало». Лидер Гонора Сергей Филимонов — о неоднозначной ситуации в Бахмуте и обеспокоенности процессами в тылу 7 мая, 19:48 NV Премиум Лидер движения Гонор Сергей Филимонов в Лисичанске в июне 2022 года (Фото:Ratushnyak Oleksandr / Facebook)

Лидер движения Гонор Сергей Филимонов в интервью Radio NV рассказал, насколько напряженна ситуация в Бахмуте и какие процессы, происходящие в тылу, его беспокоят.

— У вас очень короткий отпуск, вы сейчас в Киеве. Но должен, конечно, спросить, а что там, откуда вы приехали?

— Это, к сожалению, не отпуск. Я приехал на могилу к своему командиру — Дмитрию Коцюбайлу, Да Винчи. Сегодня два месяца со дня его гибели. И мы с ребятами приехали почтить память. И будем уезжать обратно.

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По поводу ситуации, которая складывается в Бахмуте, в его окрестностях, на «дороге жизни». На самом деле она пока неоднозначна. Конечно, очень тяжело из-за того, что осталось действительно не очень много территории под контролем Украины. И это позволяет «вагнерам» постоянно наносить огневое поражение. Я думаю все видели в интернете фотографии с зажигательными снарядами от Града. Это с одной стороны.