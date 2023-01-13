«Нам нужно настрелять миллион россиян». Война не закончится в ближайшие полгода — интервью NV с Мадьяром, обороняющим Бахмут 13 января, 19:38 Эксклюзив NV Александр Матяш с позывным Мадьяр (Фото:Скриншот с видео Ukrainian Witness)

Не надо питать иллюзий относительно того, что война закончится в течение ближайших нескольких месяцев или даже полугода, убежден Александр Матяш с позывным Мадьяр.

Он сейчас обороняет Бахмут. Говорит, что мертвых россиян «реально дохера лежит», а они продолжают идти в атаки на украинские войска.

Поэтому, по его мнению, ВСУ должны убить минимум миллион оккупантов и смещать акценты наших огневых ударов на территорию Российской Федерации.

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В интервью Radio NV Мадьяр рассказал больше о ситуации вокруг Бахмута.

— Поговорим о ситуации, которая сейчас складывается в Бахмуте. Мы понимаем, что в Соледаре не лучше, хотя сопротивление продолжается. На северных окраинах Бахмута россиянам удается все же продвинуться. Насколько это серьезные риски, опасности для нашего города-крепости, как его именуют, для Бахмута.

— Я не могу сказать точно, потому что я не военный стратег, а обычный солдат. Это определенные риски. Например, сегодня, когда я ехал в Бахмут, на дороге из Часового Яра по нам мина влупила. А так все было безопасно. Просто выскакивали, и буквально в четырех метрах от меня легла мина. Там никогда не прилетало. Потому как-то так это опасно.

Если они перережут сверху дорогу, думаю, что Бахмуту будет нехорошо.

— Клещеевка — это еще одно место, о котором Генштаб сейчас отчитывается, как место очень серьезных боев. Что происходит?

— Мы там как раз работаем — на Клещеевке. Там плохо, не хорошо. Потому что они пытаются обойти со стороны, не по самой Клещеевке.

Клещеевка находится под основным ударом. Там идут бои в окрестностях населенного пункта. Но они пытаются обойти его с правого фланга, чтобы приблизиться к дороге. Не могу вам сейчас сказать текущую ситуацию, потому что ситуация у меня есть на середину дня [13 января]: я уехал из Бахмута в середине дня.

У нас работают группы по Клещеевке. Там сложная ситуация, не так все просто.

— Какие сейчас условия на фронте? Я читал пост журналиста Юрия Бутусова, который писал, что нашим бойцам не хватает обогрева, нужны сейчас и стельки, и многое другое. Мороз на бахмутском направлении очень сильно донимает наших бойцов.

— У каждого рода войск есть свои определенные условия. Тяжелее всегда пехоте. Потому что пехота стоит в окопах, пехота штурмует посадки и пехота отбивает штурмы. Да, очень холодно.

Украинские военные в Бахмуте / Фото: Константин и Влада Либеровы

Я, например. Мы живем в заброшенном доме. Мы ее привели в порядок, есть определенный быт — печь, генератор, например, Starlink. У пехоты таких возможностей нет. Их заводят на позиции и там холодно, там очень неуютно. И если тебя еще пытаются убить, то это так себе условия, хочу сказать.

— Какие нужды войск сейчас самые острые?

— У каждого по-разному. Грелки — да: для рук, для ног — это стопроцентно. Машины — их просто нет. Вот мы сегодня еще одну машину потеряли. Недостающие средства связи. Очень многое на самом деле.

До идеальной картины нам очень далеко, но пытаемся обычными своими силами это решить. На самом деле много всего. Топливо тоже самое. К примеру, когда -18 градусов было, то померзло все топливо. Машина вышла из строя и ремонтировать здесь ее негде.

На самом деле все время что-то есть. Каждый знает свою потребность. Я вам скажу, что — Mavic — это просто расходный материал. Мы за три дня потеряли четыре. И сейчас суетимся как-то их себе сделать. Обычная военная работа.

— О Mavic вы вспомнили. А мне вспомнилось интервью, которое министр обороны Резников дал изданию Левый берег, призвав не недооценивать роль гражданских дронов в войне. Сказал, что Mavic некоторые украинские генералы называют свадебными дронами. Как вы отреагировали бы на такие слова?

— Армия — очень большой и забюрократизированный механизм. Есть штатка. Вот у меня, например, по штатке этот человек — водитель или гранатометчик, а он по факту у меня радист. То же в армии — по штату «не положено», их нет, он прав.

Mavic — это на колене сделанное средство наблюдения, которое используется как нами, так и нашими врагами. Стратегически — правильно, но сейчас без них никак.

Стратегически нам нужны крылья, нам нужны свои дроны, которые будут иметь возможность противодействия РЭБ. Нам нужны совсем другие средства, с другими параметрами. Но вышло так, как вышло. Есть то, что есть. К примеру, Autel здесь не летает, хотя Autel стоит дороже, чем Mavic.

— А что сейчас с беспилотной составляющей у россиян? Есть данные о том, что они свои Орланы собирают и дальше успешно продолжают летать. Насколько это остается распространенным явлением, что они в небе имеют достаточно глаз?

— Они, как и мы, все видят. Они достаточно эффективно работают со своей беспилотной авиацией. Я не могу сказать, кто лучше — мы или они. Я вижу эффективность только с нашей стороны. Но они видят, куда стрелять. Лучше или хуже — не могу сказать.

Не нужно недооценивать врага. Они достаточно сильны. Говорят: «Ваньки, Ваньки… Только в полях лежат Ваньки». Но на среднем уровне они были достаточно подготовлены. У них есть нормальная составляющая экипировки, которая дает им возможности, которых лучше бы у них не было.

Поэтому у них есть глаза, у них есть Орланы. Они тоже работают с Mavic, кстати. Так что как-то так.

Я занимался военной историей. Эта война мне напоминает [ситуацию], когда две есть советские армии, которые встретились на поле боя. И как дальше — будет зависеть от командиров среднего звена.

Единственное, что могу сказать, что в нашем случае управляемость войсками — получше. Потому что все-таки у нас нет вертикальной системы управления: без приказа, только по согласованию что-то делать. Да, есть моменты, но все же мы более мобильны в каких-то вопросах. Это мое личное мнение.

— Ваньки Ваньками, но они прорвались в Соледаре. Они создали риски сейчас Бахмуту. Они давят на Клещеевку. Как вы думаете, как далеко они такой тактикой могут зайти? Мы сейчас говорим о том, что у них начинается огромная мобилизация — до полумиллиона человек. Эта тактика может работать: забрасывать штурмовые группы, пехоту и дальше продвигаться?

— В их случае это довольно эффективная тактика. Потому что люди у них дешевые, они ничего не стоят. И они могут использовать свой мобилизационный ресурс, пока у них не будет внутри какой-то бучи, которая подведет к тому, что люди перестанут соглашаться на эту авантюру. Но это очень длинный и непростой путь.

Нам нужно их настрелять где-то миллион, полтора. А пока мы настреляли их только 117 тысяч. Поэтому это очень эффективная тактика.

Думаю, что нам на высшем уровне нужно искать ответы, как с этим быть. Потому что здесь поля действительно усеяны их телами. Их здесь реально дохера лежит. И они еще продолжают идти.

Бахмут / Фото: Константин и Влада Либеровы

— Существует мнение-призыв к украинским экспертам: не говорите огромные, безумные, непоправимые потери россиян. Есть просто понятие в военной истории — допустимые или недопустимые потери. Очевидно, у россиян то, что усеяны поля телами на подступах к Бахмуту, это допустимые для них потери. Вы тоже так думаете?

— Думаю, да.

— И это создает дополнительные риски, если говорить об огромной мобилизации. Да?

— По их данным, они мобилизовали 300 тысяч необученных людей. Они у них есть. У нас людей — в разы меньше. И сейчас они еще 500 тысяч хотят мобилизовать. Понадобится им миллион — они еще миллион мобилизуют.

Что делать? Их нужно убивать массово. Как я говорил когда-то в интервью и еще раз скажу: нам нужно смещать акценты наших огневых ударов на территорию Российской Федерации. Выявлять логистические центры, выявлять базы скопления врага и лупить туда. И когда люди, живущие в этих городах, поймут, что российские военные — это опасность для них, вот тогда они уже будут задумываться, что же им делать с их властью.

Приехали военные, в Макеевке ударили по ПТУ. Классно ударили. Почему в Макеевке? Почему, например, не ударили где-то под Питером? Я считаю, что нам следует сместить стратегические акценты в сторону того, чтобы убивать их до момента развертывания в боевые порядки.

— Говорят, что поставка западной техники нам дает, если не количественное, то очень хорошее качественное преимущество для их сдерживания. Это соответствует действительности?

— Я не могу этого сказать. Я ведь не видел всей картины по линии фронта или своему направлению. Да, это как-то сдерживает. Если бы этого не было, нам бы было гораздо хуже. Но насколько это эффективно, я не могу сказать

— Издание The Wall Street Journal написало, ссылаясь на слова неназванного украинского командира, что у украинской армии огромные потери под Соледаром. И вроде бы этот командир сказал, что эти потери больше, чем у россиян. Это правда, или они повелись на российскую пропаганду?

— Не могу ничего по этому поводу сказать. Поскольку этот человек не назван, задать ему вопрос нет возможности. Потери есть, потери нешуточные. Но как понять огромные или не огромные. Огромные в соотношении с чем?

Знаете, когда говорят: я тебе дам все. Это значит, что я ничего не дам тебе. Так и здесь — огромные. Огромные — это сколько? Да, потери есть: очень много людей погибает, травмируются, ранены и так далее. А сколько это, в масштабе чего? Поэтому я не прислушивался бы к этому. Это больше выглядит, как паническое заявление о том, что все пропало — побежали.

Бахмут / Фото: Константин и Влада Либеровы

— Вы говорили о рисках, создаваемых для Бахмута. Сейчас очень много разговоров в тылу относительно военной целесообразности держать Соледар. Ее, как бы нет, но есть политическая целесообразность держать Соледар и не отступать до последней минуты. Вы, как военные на местах, такой вопрос, я так понимаю, себе не задавать вообще: держать, не держать, отступать, не отступать. Что говорит командование то и делаете?

— Да. Я не могу отказаться от приказа. То есть есть какое-то количество людей, мы их называем отказники, но ни у меня, ни у моих людей нет возможности сказать «нет». Потому что мы пришли сюда по своему желанию.

Дело в том, что ситуация, в которой мы оказались с Соледром, очень похожа на ситуацию с Дебальцевым в 2015 году. Когда Дебальцево было выступом и было понятно, что будут лупить. Но политически оно должно было быть нашим. И потому там была ситуация с восьмой бригадой, которая страдала.

Я думаю, что ситуация очень похожая. Но опять же, понимаете, как я могу судить о том, о чем ничего не знаю? У Генерального штаба есть Валерий Федорович Залужный, занимающийся этим. У нас есть Министерство обороны, которое занимается тем, чтобы у Валерия Федоровича было достаточно сил и средств. Я уверен, что, возможно, есть смысл его держать ради чего-то. Но я не могу думать, потому что я не вижу стратегического замысла, я не вижу угроз по другим направлениям. И я не являюсь диванным экспертом, который будет говорить: все пропало или мы всех победили, война закончится через две-три недели, мы дрюкнули русню.

Нет, это игра в длинную. Это действительно очень сложная шахматная партия, в которой ходы просчитываются заранее. И этих ходов может быть столько, что мы даже вообразить себе не можем. Не надо питать иллюзий относительно того, что война закончится в течение ближайших нескольких месяцев или даже полугода. Так не будет.

— А почему вы так думаете? Буданов говорит, что есть шансы все-таки в 2023 году завершить. По крайней мере, если говорить так — это эпизод войны с Россией.

— Где мы завершим этот эпизод войны с Россией? Мы завершим его на границах 1991 года? Это будет перемирие, это будет что?

Я считаю, что Россия от своих планов не откажется. И они будут пытаться всеми силами унести столько, сколько они смогут. Люди, средства у них для этого есть. Почему они должны отказаться от своих целей?

Это мое личное мнение, я не являюсь экспертом: считаю, что эта война будет продолжаться еще по меньшей мере весь 2023 год, а может и больше. И что война закончится не потому, что какие-то невосполнимые потери будут в России. Она закончится оттого, что в России начнутся свои внутренние трансформации, которые приведут к тому, что у них просто не будет ни времени, ни сил заниматься нами.

— А что будет для вас победой?

— Если Россия в том виде, в каком она сейчас, перестанет существовать в целом. То есть будет Московия, Москва, Московская область, возможно, Питер на границе с Финляндией, потому что там большую часть земли нужно отдать. Урал — отделится, Сахалин — отделится. Восточную Сибирь заберет Китай. Республики Кавказа получают наконец свою независимость.

Понимаете в чем дело: в России русских нет. Русский — это не национальность, это отношение к стране: я живу в России, поэтому я русский. Русских как таковых нет, их осталось очень немного.

Поэтому когда Россия закончится, когда они будут формировать свои территориальные границы по этническим признакам, и когда русские будут жить в России, а России будет очень немного; и у них не будет ни сил, ни средств для того, чтобы проявлять агрессию; когда они выплатят нам все репарации, когда они отстроят нашу страну, пройдет еще лет 100.

Когда они осознают то, какую беду они совершали в мире, тогда уже это будет, пожалуй, победа.

Но я думаю, что наше поколение до этого не доживет — до той победы, которая является для меня победой. Это очень длительный процесс. И если в масштабе человеческой жизни, год или пять лет — вроде бы много. В масштабе истории, в масштабе государств: 5, 10, 20, 50 лет — это может быть в общем-то небольшой срок.