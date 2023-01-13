«Нам нужно настрелять миллион россиян». Война не закончится в ближайшие полгода — интервью NV с Мадьяром, обороняющим Бахмут

13 января, 19:38
Эксклюзив NV
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Александр Матяш с позывным Мадьяр (Фото:Скриншот с видео Ukrainian Witness)

Александр Матяш с позывным Мадьяр (Фото:Скриншот с видео Ukrainian Witness)

Автор: Василий Пехньо

Не надо питать иллюзий относительно того, что война закончится в течение ближайших нескольких месяцев или даже полугода, убежден Александр Матяш с позывным Мадьяр.

Он сейчас обороняет Бахмут. Говорит, что мертвых россиян «реально дохера лежит», а они продолжают идти в атаки на украинские войска.

Поэтому, по его мнению, ВСУ должны убить минимум миллион оккупантов и смещать акценты наших огневых ударов на территорию Российской Федерации.

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В интервью Radio NV Мадьяр рассказал больше о ситуации вокруг Бахмута.

— Поговорим о ситуации, которая сейчас складывается в Бахмуте. Мы понимаем, что в Соледаре не лучше, хотя сопротивление продолжается. На северных окраинах Бахмута россиянам удается все же продвинуться. Насколько это серьезные риски, опасности для нашего города-крепости, как его именуют, для Бахмута.

— Я не могу сказать точно, потому что я не военный стратег, а обычный солдат. Это определенные риски. Например, сегодня, когда я ехал в Бахмут, на дороге из Часового Яра по нам мина влупила. А так все было безопасно. Просто выскакивали, и буквально в четырех метрах от меня легла мина. Там никогда не прилетало. Потому как-то так это опасно.

Если они перережут сверху дорогу, думаю, что Бахмуту будет нехорошо.

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— Клещеевка — это еще одно место, о котором Генштаб сейчас отчитывается, как место очень серьезных боев. Что происходит?

— Мы там как раз работаем — на Клещеевке. Там плохо, не хорошо. Потому что они пытаются обойти со стороны, не по самой Клещеевке.

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Клещеевка находится под основным ударом. Там идут бои в окрестностях населенного пункта. Но они пытаются обойти его с правого фланга, чтобы приблизиться к дороге. Не могу вам сейчас сказать текущую ситуацию, потому что ситуация у меня есть на середину дня [13 января]: я уехал из Бахмута в середине дня.

У нас работают группы по Клещеевке. Там сложная ситуация, не так все просто.

— Какие сейчас условия на фронте? Я читал пост журналиста Юрия Бутусова, который писал, что нашим бойцам не хватает обогрева, нужны сейчас и стельки, и многое другое. Мороз на бахмутском направлении очень сильно донимает наших бойцов.

— У каждого рода войск есть свои определенные условия. Тяжелее всегда пехоте. Потому что пехота стоит в окопах, пехота штурмует посадки и пехота отбивает штурмы. Да, очень холодно.

Украинские военные в Бахмуте (Фото: Константин и Влада Либеровы)
Украинские военные в Бахмуте / Фото: Константин и Влада Либеровы

Я, например. Мы живем в заброшенном доме. Мы ее привели в порядок, есть определенный быт — печь, генератор, например, Starlink. У пехоты таких возможностей нет. Их заводят на позиции и там холодно, там очень неуютно. И если тебя еще пытаются убить, то это так себе условия, хочу сказать.

— Какие нужды войск сейчас самые острые?

— У каждого по-разному. Грелки — да: для рук, для ног — это стопроцентно. Машины — их просто нет. Вот мы сегодня еще одну машину потеряли. Недостающие средства связи. Очень многое на самом деле.

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До идеальной картины нам очень далеко, но пытаемся обычными своими силами это решить. На самом деле много всего. Топливо тоже самое. К примеру, когда -18 градусов было, то померзло все топливо. Машина вышла из строя и ремонтировать здесь ее негде.

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На самом деле все время что-то есть. Каждый знает свою потребность. Я вам скажу, что — Mavic — это просто расходный материал. Мы за три дня потеряли четыре. И сейчас суетимся как-то их себе сделать. Обычная военная работа.

— О Mavic вы вспомнили. А мне вспомнилось интервью, которое министр обороны Резников дал изданию Левый берег, призвав не недооценивать роль гражданских дронов в войне. Сказал, что Mavic некоторые украинские генералы называют свадебными дронами. Как вы отреагировали бы на такие слова?

— Армия — очень большой и забюрократизированный механизм. Есть штатка. Вот у меня, например, по штатке этот человек — водитель или гранатометчик, а он по факту у меня радист. То же в армии — по штату «не положено», их нет, он прав.

Mavic — это на колене сделанное средство наблюдения, которое используется как нами, так и нашими врагами. Стратегически — правильно, но сейчас без них никак.

Стратегически нам нужны крылья, нам нужны свои дроны, которые будут иметь возможность противодействия РЭБ. Нам нужны совсем другие средства, с другими параметрами. Но вышло так, как вышло. Есть то, что есть. К примеру, Autel здесь не летает, хотя Autel стоит дороже, чем Mavic.

— А что сейчас с беспилотной составляющей у россиян? Есть данные о том, что они свои Орланы собирают и дальше успешно продолжают летать. Насколько это остается распространенным явлением, что они в небе имеют достаточно глаз?

— Они, как и мы, все видят. Они достаточно эффективно работают со своей беспилотной авиацией. Я не могу сказать, кто лучше — мы или они. Я вижу эффективность только с нашей стороны. Но они видят, куда стрелять. Лучше или хуже — не могу сказать.

Не нужно недооценивать врага. Они достаточно сильны. Говорят: «Ваньки, Ваньки… Только в полях лежат Ваньки». Но на среднем уровне они были достаточно подготовлены. У них есть нормальная составляющая экипировки, которая дает им возможности, которых лучше бы у них не было.

Поэтому у них есть глаза, у них есть Орланы. Они тоже работают с Mavic, кстати. Так что как-то так.

Я занимался военной историей. Эта война мне напоминает [ситуацию], когда две есть советские армии, которые встретились на поле боя. И как дальше — будет зависеть от командиров среднего звена.

Единственное, что могу сказать, что в нашем случае управляемость войсками — получше. Потому что все-таки у нас нет вертикальной системы управления: без приказа, только по согласованию что-то делать. Да, есть моменты, но все же мы более мобильны в каких-то вопросах. Это мое личное мнение.

— Ваньки Ваньками, но они прорвались в Соледаре. Они создали риски сейчас Бахмуту. Они давят на Клещеевку. Как вы думаете, как далеко они такой тактикой могут зайти? Мы сейчас говорим о том, что у них начинается огромная мобилизация — до полумиллиона человек. Эта тактика может работать: забрасывать штурмовые группы, пехоту и дальше продвигаться?

— В их случае это довольно эффективная тактика. Потому что люди у них дешевые, они ничего не стоят. И они могут использовать свой мобилизационный ресурс, пока у них не будет внутри какой-то бучи, которая подведет к тому, что люди перестанут соглашаться на эту авантюру. Но это очень длинный и непростой путь.

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Нам нужно их настрелять где-то миллион, полтора. А пока мы настреляли их только 117 тысяч. Поэтому это очень эффективная тактика.

Думаю, что нам на высшем уровне нужно искать ответы, как с этим быть. Потому что здесь поля действительно усеяны их телами. Их здесь реально дохера лежит. И они еще продолжают идти.

Бахмут (Фото: Константин и Влада Либеровы)
Бахмут / Фото: Константин и Влада Либеровы

— Существует мнение-призыв к украинским экспертам: не говорите огромные, безумные, непоправимые потери россиян. Есть просто понятие в военной истории — допустимые или недопустимые потери. Очевидно, у россиян то, что усеяны поля телами на подступах к Бахмуту, это допустимые для них потери. Вы тоже так думаете?

— Думаю, да.

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— И это создает дополнительные риски, если говорить об огромной мобилизации. Да?

— По их данным, они мобилизовали 300 тысяч необученных людей. Они у них есть. У нас людей — в разы меньше. И сейчас они еще 500 тысяч хотят мобилизовать. Понадобится им миллион — они еще миллион мобилизуют.

Что делать? Их нужно убивать массово. Как я говорил когда-то в интервью и еще раз скажу: нам нужно смещать акценты наших огневых ударов на территорию Российской Федерации. Выявлять логистические центры, выявлять базы скопления врага и лупить туда. И когда люди, живущие в этих городах, поймут, что российские военные — это опасность для них, вот тогда они уже будут задумываться, что же им делать с их властью.

Приехали военные, в Макеевке ударили по ПТУ. Классно ударили. Почему в Макеевке? Почему, например, не ударили где-то под Питером? Я считаю, что нам следует сместить стратегические акценты в сторону того, чтобы убивать их до момента развертывания в боевые порядки.

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— Говорят, что поставка западной техники нам дает, если не количественное, то очень хорошее качественное преимущество для их сдерживания. Это соответствует действительности?

— Я не могу этого сказать. Я ведь не видел всей картины по линии фронта или своему направлению. Да, это как-то сдерживает. Если бы этого не было, нам бы было гораздо хуже. Но насколько это эффективно, я не могу сказать

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— Издание The Wall Street Journal написало, ссылаясь на слова неназванного украинского командира, что у украинской армии огромные потери под Соледаром. И вроде бы этот командир сказал, что эти потери больше, чем у россиян. Это правда, или они повелись на российскую пропаганду?

— Не могу ничего по этому поводу сказать. Поскольку этот человек не назван, задать ему вопрос нет возможности. Потери есть, потери нешуточные. Но как понять огромные или не огромные. Огромные в соотношении с чем?

Знаете, когда говорят: я тебе дам все. Это значит, что я ничего не дам тебе. Так и здесь — огромные. Огромные — это сколько? Да, потери есть: очень много людей погибает, травмируются, ранены и так далее. А сколько это, в масштабе чего? Поэтому я не прислушивался бы к этому. Это больше выглядит, как паническое заявление о том, что все пропало — побежали.

Бахмут (Фото: Константин и Влада Либеровы)
Бахмут / Фото: Константин и Влада Либеровы

— Вы говорили о рисках, создаваемых для Бахмута. Сейчас очень много разговоров в тылу относительно военной целесообразности держать Соледар. Ее, как бы нет, но есть политическая целесообразность держать Соледар и не отступать до последней минуты. Вы, как военные на местах, такой вопрос, я так понимаю, себе не задавать вообще: держать, не держать, отступать, не отступать. Что говорит командование то и делаете?

— Да. Я не могу отказаться от приказа. То есть есть какое-то количество людей, мы их называем отказники, но ни у меня, ни у моих людей нет возможности сказать «нет». Потому что мы пришли сюда по своему желанию.

Дело в том, что ситуация, в которой мы оказались с Соледром, очень похожа на ситуацию с Дебальцевым в 2015 году. Когда Дебальцево было выступом и было понятно, что будут лупить. Но политически оно должно было быть нашим. И потому там была ситуация с восьмой бригадой, которая страдала.

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Я думаю, что ситуация очень похожая. Но опять же, понимаете, как я могу судить о том, о чем ничего не знаю? У Генерального штаба есть Валерий Федорович Залужный, занимающийся этим. У нас есть Министерство обороны, которое занимается тем, чтобы у Валерия Федоровича было достаточно сил и средств. Я уверен, что, возможно, есть смысл его держать ради чего-то. Но я не могу думать, потому что я не вижу стратегического замысла, я не вижу угроз по другим направлениям. И я не являюсь диванным экспертом, который будет говорить: все пропало или мы всех победили, война закончится через две-три недели, мы дрюкнули русню.

Нет, это игра в длинную. Это действительно очень сложная шахматная партия, в которой ходы просчитываются заранее. И этих ходов может быть столько, что мы даже вообразить себе не можем. Не надо питать иллюзий относительно того, что война закончится в течение ближайших нескольких месяцев или даже полугода. Так не будет.

— А почему вы так думаете? Буданов говорит, что есть шансы все-таки в 2023 году завершить. По крайней мере, если говорить так — это эпизод войны с Россией.

— Где мы завершим этот эпизод войны с Россией? Мы завершим его на границах 1991 года? Это будет перемирие, это будет что?

Я считаю, что Россия от своих планов не откажется. И они будут пытаться всеми силами унести столько, сколько они смогут. Люди, средства у них для этого есть. Почему они должны отказаться от своих целей?

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Это мое личное мнение, я не являюсь экспертом: считаю, что эта война будет продолжаться еще по меньшей мере весь 2023 год, а может и больше. И что война закончится не потому, что какие-то невосполнимые потери будут в России. Она закончится оттого, что в России начнутся свои внутренние трансформации, которые приведут к тому, что у них просто не будет ни времени, ни сил заниматься нами.

— А что будет для вас победой?

— Если Россия в том виде, в каком она сейчас, перестанет существовать в целом. То есть будет Московия, Москва, Московская область, возможно, Питер на границе с Финляндией, потому что там большую часть земли нужно отдать. Урал — отделится, Сахалин — отделится. Восточную Сибирь заберет Китай. Республики Кавказа получают наконец свою независимость.

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Понимаете в чем дело: в России русских нет. Русский — это не национальность, это отношение к стране: я живу в России, поэтому я русский. Русских как таковых нет, их осталось очень немного.

Поэтому когда Россия закончится, когда они будут формировать свои территориальные границы по этническим признакам, и когда русские будут жить в России, а России будет очень немного; и у них не будет ни сил, ни средств для того, чтобы проявлять агрессию; когда они выплатят нам все репарации, когда они отстроят нашу страну, пройдет еще лет 100.

Когда они осознают то, какую беду они совершали в мире, тогда уже это будет, пожалуй, победа.

Но я думаю, что наше поколение до этого не доживет — до той победы, которая является для меня победой. Это очень длительный процесс. И если в масштабе человеческой жизни, год или пять лет — вроде бы много. В масштабе истории, в масштабе государств: 5, 10, 20, 50 лет — это может быть в общем-то небольшой срок.

Теги:   Россия Донецкая область Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Россияне Бахмут Радио NV Война России против Украины распад России

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