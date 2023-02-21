С помощью минометов. В Бахмуте нацгвардейцы уничтожили 18 российских оккупантов, 25 ранены — видео 21 февраля, 12:00 В Бахмуте нацгвардейцы уничтожают российских оккупантов (Фото:t.me/mvs_ukraine)

Нацгвардейцы продолжают уничтожать российских оккупантов в Бахмуте, сообщило МВД в Telegram во вторник, 21 февраля.

"Минометные расчеты нацгвардейцев продолжают активно уничтожать живую силу противника с помощью минометов калибра 60 и 120 мм", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в Бахмуте бойцы 3-й бригады оперативного назначения Спартан уничтожили 18 российских оккупантов и еще 25 получили ранения.

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Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои.

3 февраля Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.