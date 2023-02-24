Пограничники показали, как минометчики под обстрелом артиллерии помогают сдерживать штурм Бахмута — видео 24 февраля, 13:02 Защитники Украины (Фото:dpsu.gov.ua)

Минометные подразделения в обороне Бахмута выполняют боевые задачи в постоянной контрбатарейной борьбе с противником, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 24 февраля.

«Расчет миномета, одного из пограничных подразделений, поддерживал огнем наших защитников. Минометчики били по пехоте противника на путях подхода к переднему краю обороны», — говорится в сообщении.

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Пограничники заявили, что огневую активность заметил враг и начал артиллерийский обстрел позиции пограничников-минометчиков. В то же время вражеские штурмовики атаковали опорный пункт.

«В украинском боевом братстве взаимопомощь нивелирует все риски и угрозы. Расчет выбежал из укрытия и продолжил стрельбу из миномета для помощи защитникам. Рубеж обороны был удержан, враг с потерями живой силы отступил», — говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта . В попытках захватить город войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.