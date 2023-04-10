Бои только усиливаются. Украинские пограничники показали, как защищают Бахмут от российских оккупантов — видео 10 апреля, 08:41 Бои за Бахмут продолжаются уже более полугода и только усиливаются (Фото:dpsu.gov.ua)

Бои за Бахмут продолжаются уже более полугода и только усиливаются, Россия стянула в город свои боеспособные подразделения, но окружить населенный пункт оккупантам не удается.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник, 10 апреля.

Среди других сил обороны, на защите Бахмута, стоят и украинские пограничники.

«Враг не прекращает артиллерийские обстрелы, параллельно пытаясь оцепить город и его защитников», — говорится в сообщении.

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Военнослужащие ГПСУ рассказали, как противодействуют российской пехоте и авиации и что говорят пленные «вагнеровцы».

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.