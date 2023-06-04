Потери Украины в Бахмуте были более чем в семь раз меньше, чем у россиян — Данилов 4 июня, 13:31 Разрушенные дома в Бахмуте (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade/Handout via REUTERS)

Потери Украины в Бахмуте были более чем в семь раз меньше, чем у россиян, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек», — сказал он в интервью итальянскому изданию Corriere.

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По его словам, потери ВСУ были в 7,5 раз меньше.

«Мы не имеем права сдавать свои города. Без сопротивления они бы победили», — сказал он.

Данилов добавил, что Украина хочет освободить оккупированные территории и вернуться к границам 1991 года.

"Тактика время от времени корректируется", - сказал он.

Что сейчас происходит на Бахмутском направлении

20 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины заявили, что бои в городе продолжаются. 31 мая в Минобороны сообщали, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута, но ВСУ заняли господствующие высоты.

При этом в ВСУ отмечали, что Бахмут выполнил свою главную задачу — максимально обескровить врага. За все время попыток захвата города потери россиян составляют около 20 тысяч убитыми.



Пригожин также приказал наемникам ЧВК Вагнер покинуть Бахмут до 1 июня, они должны передать свои позиции военным из армии РФ. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, в Бахмут вместо «вагнеровцев» заходят российские десантники и мотострелковые подразделения.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеская сторона изменила формат своей операции на Бахмутском направлении, что привело к временному затишью.



В то же время ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, операция там продолжается. 27 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута Силы обороны Украины смогли продвинуться еще на 350−450 метров на некоторых позициях.