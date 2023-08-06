«Инициатива остается за нами». На Бахмутском направлении оккупанты пытаются атаковать, мощнее бьют артиллерией — ВСУ

6 августа, 07:17
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Череватый заявил, что на Бахмутском направлении инициатива остается за ВСУ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Череватый заявил, что на Бахмутском направлении инициатива остается за ВСУ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются атаковать, мощнее бьют артиллерией, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Инициатива как была, так и остается за нами. Мы там диктуем свои условия. Понятно, что группировка (РФ — ред) довольно большая, понятно, что они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там эшелонированную оборону. Очень мощно применяют артиллерию», — сказал он в эфире 24 канала.

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По его словам, россияне используют артелерию еще больше, чем раньше.

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Череватый заявил, что Силы обороны Украины за сутки уничтожили 60 оккупантов, 141 россиянин получил ранения, еще одного взяли в плен.

3 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении украинские военные постепенно двигаются вперед.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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