Задание выполнено. Белорусский батальон отбил у российских оккупантов окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут — видео
Белорусский батальон уничтожает российских оккупантов (Фото:t.me/terrorbel)
Белорусский батальон Террор отбил у российских оккупантов окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут.
В батальоне сообщили, что получили задание расчистить линию окопов вдоль «дороги жизни» на Бахмут, контролируемую оккупантами.
«Выйти к блиндажу противника, уничтожить личный состав, занять и закрепиться на стратегически важном рубеже. Задача выполнена», — говорится в сообщении Telegram.
По оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тысяч российских оккупантов.
Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек.