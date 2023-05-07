Задание выполнено. Белорусский батальон отбил у российских оккупантов окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут — видео 7 мая, 10:55 Белорусский батальон уничтожает российских оккупантов (Фото:t.me/terrorbel)

Белорусский батальон Террор отбил у российских оккупантов окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут.

В батальоне сообщили, что получили задание расчистить линию окопов вдоль «дороги жизни» на Бахмут, контролируемую оккупантами.

«Выйти к блиндажу противника, уничтожить личный состав, занять и закрепиться на стратегически важном рубеже. Задача выполнена», — говорится в сообщении Telegram.

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По оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тысяч российских оккупантов.

Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек.