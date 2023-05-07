Задание выполнено. Белорусский батальон отбил у российских оккупантов окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут — видео

7 мая, 10:55
Поделиться:
Белорусский батальон уничтожает российских оккупантов (Фото:t.me/terrorbel)

Белорусский батальон уничтожает российских оккупантов (Фото:t.me/terrorbel)

Белорусский батальон Террор отбил у российских оккупантов окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут.

В батальоне сообщили, что получили задание расчистить линию окопов вдоль «дороги жизни» на Бахмут, контролируемую оккупантами.

«Выйти к блиндажу противника, уничтожить личный состав, занять и закрепиться на стратегически важном рубеже. Задача выполнена», — говорится в сообщении Telegram.

Видео дня

Читайте также:
«Жарче, чем в аду». Украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте и атаках врага

По оценкам Вашингтона, за последние пять месяцев боев за Бахмут было убито 20 тысяч российских оккупантов.

Общие потери страны-агрессора в этом направлении составляют 100 тысяч человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беларусь Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X