Бахмут. Оккупанты возобновили наступление, ВСУ деклассируют элитные войска РФ, брошенные на помощь «вагнеровцам» 14 апреля, 09:23 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Россия активизировала наступление на Бахмут Донецкой области из-за «улучшения взаимодействия» между силами минобороны РФ и боевиками ЧВК Вагнера. Об этом говорится в сводке разведки Великобритании за пятницу, 14 апреля.

Там рассказали, что за последние 48 часов оккупанты интенсивно обстреливали позиции украинских военных из артиллерии. Несмотря на это, защитники продолжают удерживать западные районы города.

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«Штурмовые группы Вагнера продолжают вести основное наступление через центр города, в то время как российские воздушно-десантные войска вытеснили некоторые подразделения Вагнера, которые обеспечивают северный и южный фланги операции», — пишут британцы.

По их словам, украинские бойцы сталкиваются со «значительными проблемами» в пополнении боеприпасов и «организованно уходят с позиций, которые были вынуждены оставить».

В свою очередь спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские военные в Бахмуте удерживают оборону и уничтожают так называемые «элитные» войска россиян — десантников, которых бросили для усиления наемников ЧВК Вагнера.

«Они вынуждены усиливаться… Они используют подразделения регулярной армии, в первую очередь воздушно-десантных войск Российской Федерации. Они называют их элитными, но наши воины ежедневно деклассируют их элитность, уже не раз делали это на разных направлениях», — сказал Череватый в эфире телемарафона.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что ВСУ отбивают ежедневно на Бахмутском направлении до 50 попыток штурма российских оккупантов, а за две недели РФ потеряла там почти 4500 «вагнеровцев» и кадровых военных убитыми и ранеными.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи под Бахмутом. По его словам, россияне перешли к «сирийской» тактике выжженной земли и на фоне больших потерь уже привлекают спецназовцев.

