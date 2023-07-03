«Каждый выстрел в цель». Силы спецопераций показали работу снайперов в районе Бахмута — видео 3 июля, 21:45 Работа украинских снайперов на Бахмутском направлении (Фото:Силы специальных операций ВСУ/Telegram)

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Бахмута. Силы обороны показали видео, на котором врага ликвидируют саперы.

В видео, опубликованном в Telegram Сил спецопераций ВСУ, показана работа 3-го отдельного полка специального назначения на Бахмутском направлении в городских условиях.

Видео дня

«Каждый выстрел точно в цель!», — говорится в сообщении.

Армия РФ несет колоссальные потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов.