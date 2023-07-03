«Каждый выстрел в цель». Силы спецопераций показали работу снайперов в районе Бахмута — видео

3 июля, 21:45
Поделиться:
Работа украинских снайперов на Бахмутском направлении (Фото:Силы специальных операций ВСУ/Telegram)

Работа украинских снайперов на Бахмутском направлении (Фото:Силы специальных операций ВСУ/Telegram)

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Бахмута. Силы обороны показали видео, на котором врага ликвидируют саперы.

В видео, опубликованном в Telegram Сил спецопераций ВСУ, показана работа 3-го отдельного полка специального назначения на Бахмутском направлении в городских условиях.

Видео дня

Читайте также:
Сырский показал, как на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили российский миномет Василек и склад БК — видео

«Каждый выстрел точно в цель!», — говорится в сообщении.

Армия РФ несет колоссальные потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Снайперы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Видео Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X