«Каждый выстрел в цель». Силы спецопераций показали работу снайперов в районе Бахмута — видео
Работа украинских снайперов на Бахмутском направлении (Фото:Силы специальных операций ВСУ/Telegram)
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в районе Бахмута. Силы обороны показали видео, на котором врага ликвидируют саперы.
В видео, опубликованном в Telegram Сил спецопераций ВСУ, показана работа 3-го отдельного полка специального назначения на Бахмутском направлении в городских условиях.
«Каждый выстрел точно в цель!», — говорится в сообщении.
Армия РФ несет колоссальные потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали более 230 тысяч российских оккупантов.